Copei: Ley de Amnistía es «muy necesaria para la reconciliación nacional»

El presidente nacional del partido Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), Miguel Salazar, afirmó que esta tolda política “siempre ha impulsado” el proceso de reconciliación nacional “que es necesario entre todos los venezolanos para que, de una vez, nos dediquemos a lo que tenemos que hacer”.

Durante una entrevista en el programa «Al Aire», que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Salazar dijo que “la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática es muy necesaria para la reconciliación nacional”.

Añadió que el devenir de la política venezolana debe traducirse en beneficio para la sociedad. “En la medida en que nosotros nos coloquemos al servicio de la sociedad, en esa medida la sociedad saldrá beneficiada y eso es lo que queremos desde Copei”, expresó.

F/VTV