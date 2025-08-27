Copei y Arepa Digital alzan la voz contra la injerencia extranjera de Donald Trump

En un firme pronunciamiento a favor de la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano, el secretario general del partido político Copei, Juan Carlos Alvarado, hizo un llamado contundente a todos los sectores de la sociedad para unirse en defensa de la integridad territorial de Venezuela. En sus declaraciones, rechaza categóricamente cualquier forma de injerencia extranjera, especialmente aquellas provenientes del Gobierno de los Estados Unidos.

“¿Dónde están los recursos que le han secuestrado y congelado al Estado venezolano? ¿Dónde está el oro que le robaron a Venezuela?”, cuestionó Alvarado, al exigir respuestas claras ante el bloqueo económico que afecta directamente el bienestar del pueblo.

En este contexto, reiteró su firme llamado al diálogo nacional como herramienta fundamental para construir una nueva propuesta de desarrollo que permita mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y avanzar hacia un país más justo y soberano.

“Nos ponemos a la orden para trabajar en un diálogo nacional, sin exclusiones, con el objetivo de recuperar lo que nos pertenece y construir juntos el futuro que merecemos”, afirmó.

Por su parte, el presidente del partido Arepa Digital, Daniel Ceballos, se sumó al repudio de las acciones del Gobierno norteamericano al denunciar el despliegue de tropas militares en el Caribe como una estrategia de intimidación contra el pueblo venezolano. “La política de EE. UU. y Trump de militarizar el Caribe es errada y forma parte de decisiones equivocadas que ya hemos visto en el pasado”.

De igual modo, recordó que fue esa misma administración la que le dio respaldo al llamado Gobierno interino de Juan Guaidó. En ese orden de ideas, instó al diálogo entre naciones como vía pacífica para resolver las diferencias, lo que reafirma el compromiso de su organización con la paz, la soberanía y la dignidad del pueblo venezolano.

Este pronunciamiento conjunto representa una clara muestra de unidad patriótica frente a las amenazas externas, y ratifica el compromiso con la defensa de los intereses nacionales y el bienestar de todos los venezolanos.

T/VTV