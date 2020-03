Coronavirus: El martillo y la Danza (Parte III)

*Comprender el virus

Sabemos muy poco sobre el virus. Pero cada semana, cientos de nuevos documentos están llegando.

El mundo finalmente se une contra un enemigo común. Investigadores de todo el mundo se están movilizando para comprender mejor este virus.

¿Cómo se propaga el virus?

¿Cómo se puede frenar el contagio?

¿Cuál es la proporción de portadores asintomáticos?

¿Son contagiosos? ¿Cuánto cuesta?

¿Qué son los buenos tratamientos?

¿Cuánto tiempo sobrevive?

¿Sobre qué superficies?

¿Cómo afectan las diferentes medidas de distanciamiento social a la tasa de transmisión?

¿Cuál es su costo?

¿Cuáles son las mejores prácticas de rastreo?

¿Qué tan confiables son nuestras pruebas?

Las respuestas claras a estas preguntas ayudarán a que nuestra respuesta sea lo más específica posible, al tiempo que se minimiza el daño económico y social colateral. Y vendrán en semanas, no en años.

Encontrar tratamientos

No solo eso, sino ¿qué pasa si encontramos un tratamiento en las próximas semanas? Cualquier día que compramos nos acerca a eso. En este momento, ya hay varios candidatos , como Favipiravir o Cloroquina . ¿Qué pasa si resulta que en dos meses descubrimos un tratamiento para el coronavirus? ¿Cuán estúpidos nos veríamos si ya tuviéramos millones de muertes después de una estrategia de mitigación?

Comprender los costos y beneficios

Todos los factores anteriores pueden ayudarnos a salvar millones de vidas. Eso debería bastar. Desafortunadamente, los políticos no solo pueden pensar en la vida de los infectados. Deben pensar en toda la población, y las fuertes medidas de distanciamiento social tienen un impacto en los demás.

En este momento no tenemos idea de cómo diferentes medidas de distanciamiento social reducen la transmisión. Tampoco tenemos idea de cuáles son sus costos económicos y sociales.

¿No es un poco difícil decidir qué medidas necesitamos a largo plazo si no conocemos su costo o beneficio?

Unas pocas semanas nos darían tiempo suficiente para comenzar a estudiarlos, comprenderlos, priorizarlos y decidir cuáles seguir.

Menos casos, más comprensión del problema, creación de activos, comprensión del virus, comprensión del costo-beneficio de diferentes medidas, educación del público … Estas son algunas herramientas básicas para combatir el virus, y solo necesitamos unas semanas para desarrollar muchas de ellos. ¿No sería tonto comprometerse con una estrategia que nos arroja, sin preparación, a las fauces de nuestro enemigo?

4. El martillo y la danza.

Ahora sabemos que la Estrategia de Mitigación es probablemente una elección terrible, y que la Estrategia de Supresión tiene una gran ventaja a corto plazo.

Pero las personas tienen preocupaciones legítimas sobre esta estrategia:

¿Cuánto durará realmente?

¿Qué tan caro será?

¿Habrá un segundo pico tan grande como si no hiciéramos nada?

Aquí, vamos a ver cómo sería una verdadera estrategia de supresión. Podemos llamarlo el martillo y la danza.

El martillo

Primero, actúas rápida y agresivamente. Por todas las razones que mencionamos anteriormente, dado el valor del tiempo, queremos apagar esto lo antes posible.

Una de las preguntas más importantes es: ¿Cuánto durará esto?

El temor que todos tienen es que seremos encerrados dentro de nuestros hogares durante meses a la vez, con el consiguiente desastre económico y crisis mentales. Desafortunadamente, esta idea fue entretenida en el famoso periódico del Imperial College:

¿Recuerdas esta tabla? El área azul claro que va desde finales de marzo hasta finales de agosto es el período que el periódico recomienda como Hammer, la supresión inicial que incluye un fuerte distanciamiento social.

Si eres político y ves que una opción es dejar que cientos de miles o millones de personas mueran con una estrategia de mitigación y la otra es detener la economía durante cinco meses antes de pasar por el mismo pico de casos y muertes, estos no suenan como opciones convincentes.

Pero esto no tiene por qué ser así. Este documento, que impulsa la política actual, ha sido brutalmente criticado por fallas centrales: ignoran el rastreo de contactos (en el núcleo de las políticas en Corea del Sur, China o Singapur, entre otros) o las restricciones de viaje (críticas en China), ignoran el impacto de las grandes multitudes …

El tiempo necesario para el Martillo es semanas, no meses.

Este gráfico muestra los nuevos casos en toda la región de Hubei (60 millones de personas) todos los días desde el 1/23. En 2 semanas, el país comenzaba a volver a trabajar. Dentro de ~ 5 semanas estaba completamente bajo control. Y dentro de 7 semanas, el nuevo diagnóstico fue solo un goteo. Recordemos que esta era la peor región de China.

Recuerde nuevamente que estas son las barras de color naranja. Las barras grises, los casos verdaderos, se habían desplomado mucho antes (ver Gráfico 9).

Las medidas que tomaron fueron bastante similares a las que se tomaron en Italia, España o Francia: aislamientos, cuarentenas, las personas tenían que quedarse en casa a menos que hubiera una emergencia o tuvieran que comprar alimentos, localizar contactos, pruebas, más camas de hospital, prohibiciones de viaje. …

Los detalles son importantes, sin embargo

Las medidas de China fueron más fuertes. Por ejemplo, las personas estaban limitadas a una persona por hogar a la que se le permitía salir de casa cada tres días para comprar alimentos. Además, su aplicación fue severa. Es probable que esta gravedad detuviera la epidemia más rápido.

En Italia, Francia y España, las medidas no fueron tan drásticas y su implementación no fue tan dura. La gente todavía camina por las calles, muchas sin máscaras. Es probable que esto resulte en un martillo más lento: más tiempo para controlar completamente la epidemia.

Algunas personas interpretan esto como «Las democracias nunca podrán replicar esta reducción en los casos «. Eso está mal.

Durante varias semanas, Corea del Sur tuvo la peor epidemia fuera de China. Ahora, está en gran medida bajo control. Y lo hicieron sin pedirle a la gente que se quedara en casa. Lo lograron principalmente con pruebas muy agresivas, rastreo de contactos y cuarentenas y aislamientos forzados.

Si un brote como el de Corea del Sur se puede controlar en semanas y sin distanciamiento social obligatorio, los países occidentales, que ya están aplicando un martillo pesado con estrictas medidas de distanciamiento social, definitivamente pueden controlar el brote en cuestión de semanas. Es una cuestión de disciplina, ejecución y cuánto respeta la población las reglas.

Eso depende de la dureza de la fase posterior al Hammer: the Dance.

El baile

Si golpea el coronavirus, en unas pocas semanas lo habrá controlado y estará en una forma mucho mejor para abordarlo. Ahora viene el esfuerzo a largo plazo para mantener este virus contenido hasta que haya una vacuna.

Este es probablemente el error más grande e importante que cometen las personas al pensar en esta etapa: piensan que los mantendrá en casa durante meses. Este no es el caso en absoluto. De hecho, es probable que nuestras vidas vuelvan a estar cerca de lo normal.

La danza en países exitosos

¿Cómo es que Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Japón han tenido casos durante mucho tiempo, en el caso de Corea del Sur miles de ellos, y sin embargo no están encerrados en casa?

Corea del Sur está viendo una ‘tendencia estabilizadora’

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-wha, dice que cree que las pruebas tempranas han sido la clave para la baja de Corea del Sur …

El Ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur explica cómo lo hizo su país. Era bastante simple: pruebas eficientes, rastreo eficiente, prohibiciones de viaje, aislamiento eficiente y cuarentena eficiente. (www.bbc.com)

¿Quieres adivinar sus medidas? Los mismos que en Corea del Sur. En su caso, se complementaron con ayuda económica para aquellos en cuarentena y prohibiciones de viaje y demoras.

¿Es demasiado tarde para otros países? No. Al aplicar el Martillo, obtienes una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de hacerlo bien.

Pero, ¿qué pasa si todas estas medidas no son suficientes?

La danza de r

Llamo al período de meses entre el Martillo y una vacuna o tratamiento efectivo, el Baile, porque no será un período durante el cual las medidas sean siempre las mismas duras. Algunas regiones verán brotes nuevamente, otras no por largos períodos de tiempo. Dependiendo de cómo evolucionen los casos, tendremos que reforzar las medidas de distanciamiento social o podremos liberarlas. Ese es el baile de R: un baile de medidas entre volver a encarrilar nuestras vidas y propagar la enfermedad, una de economía versus atención médica.

*Traducción al español del artículo original, Coronavirus: The Hammer and The Dance, con más de 5 millones de visitas, escrito por Tomás Pueyo. Traducción de Tito Hubert y Patricia de Llano, revisión de Tomás Pueyo, autor original (natural de España).

T/Tito Hubert