Coronavirus: El martillo y la Danza (Última Parte)

La danza de R: ¿Cómo funciona este baile?

Todo gira alrededor de la R. Si recuerdas, es la velocidad de transmisión. Al principio, en un país estándar y sin preparación, está entre 2 y 3: durante las pocas semanas que alguien está infectado, infectan entre 2 y 3 personas en promedio.

Si R está por encima de 1, las infecciones crecen exponencialmente en una epidemia. Si está por debajo de 1, mueren.

Durante el Hammer, el objetivo es conseguir que R esté lo más cerca posible de cero, lo más rápido posible, para calmar la epidemia. En Wuhan, se calcula que R era inicialmente 3.9, y después del cierre y la cuarentena centralizada, se redujo a 0.32.

Pero una vez que te mudas a la Danza, ya no necesitas hacer eso. Solo necesita que su R permanezca por debajo de 1. Y puede hacer mucho de eso con solo algunas medidas simples

Datos detallados, fuentes y supuestos aquí

Esta es una aproximación de cómo los diferentes tipos de pacientes responden al virus, así como su contagio. Nadie conoce la verdadera forma de esta curva, pero hemos recopilado datos de diferentes documentos para aproximarnos a cómo se ve.

Todos los días después de contraer el virus, las personas tienen un potencial de contagio. Juntos, todos estos días de contagio suman un promedio de 2.5 contagios.

Se cree que ya están ocurriendo algunos contagios durante la fase «sin síntomas». Después de eso, a medida que crecen los síntomas, generalmente las personas acuden al médico, reciben un diagnóstico y su contagio disminuye.

Por ejemplo, al principio tiene el virus pero no tiene síntomas, por lo que se comporta de manera normal. Cuando hablas con la gente, transmites el virus. Cuando se toca la nariz y luego se abre el pomo de la puerta, las siguientes personas que abren la puerta y se tocan la nariz se infectan.

Cuanto más crece el virus dentro de ti, más infeccioso eres. Luego, una vez que comience a tener síntomas, puede dejar de ir al trabajo lentamente, quedarse en la cama, usar una máscara o ir al médico. Cuanto más grandes son los síntomas, más se distancia socialmente, lo que reduce la propagación del virus.

Una vez que está hospitalizado, incluso si es muy contagioso, no tiende a propagar el virus tanto como está aislado.

Aquí es donde puede ver el impacto masivo de políticas como las de Singapur o Corea del Sur:

Si las personas se someten a pruebas masivas, pueden identificarse incluso antes de tener síntomas. En cuarentena, no pueden difundir nada.

Si las personas están capacitadas para identificar sus síntomas antes, reducen la cantidad de días en azul y, por lo tanto, su contagio general

Si las personas se aíslan tan pronto como tienen síntomas, los contagios de la fase naranja desaparecen.

Si las personas reciben educación sobre la distancia personal, el uso de máscaras, el lavado de manos o la desinfección de espacios, transmiten menos virus durante todo el período.

Solo cuando todo esto falla, necesitamos medidas más pesadas de distanciamiento social.

El ROI de la distancia social

Si con todas estas medidas todavía estamos muy por encima de R = 1, necesitamos reducir el número promedio de personas que cada persona conoce.

Hay algunas maneras muy baratas de hacerlo, como prohibir eventos con más de un cierto número de personas (por ejemplo, 50, 500) o pedirles a las personas que trabajen desde casa cuando puedan.

Otros son mucho, mucho más caros, como cerrar escuelas y universidades, pedirles a todos que se queden en casa o cerrar bares y restaurantes.

Este cuadro está hecho porque no existe hoy. Nadie ha investigado lo suficiente sobre esto ni ha reunido todas estas medidas de una manera que pueda compararlas.

Es desafortunado, porque es el cuadro más importante que los políticos necesitarían para tomar decisiones. Ilustra lo que realmente está pasando por sus mentes.

Durante el período de Hammer, los políticos quieren reducir la R tanto como sea posible, a través de medidas que siguen siendo tolerables para la población. En Hubei, llegaron a 0,32. Es posible que no necesitemos eso: tal vez solo para 0.5 o 0.6.

Pero durante el período de la Danza de la R, quieren estar lo más cerca posible de 1, mientras permanecen por debajo a largo plazo. Eso evita un nuevo brote, al tiempo que elimina las medidas más drásticas.

Lo que esto significa es que, ya sea que los líderes se den cuenta o no, lo que están haciendo es:

Enumere todas las medidas que pueden tomar para reducir la R

Obtenga una idea del beneficio de aplicarlos: la reducción en R

Obtenga una idea de su costo: el costo económico y social.

Apile las iniciativas según su costo-beneficio

Elija los que dan la mayor reducción de R hasta 1, por el costo más bajo.

Esto es solo para fines ilustrativos. Todos los datos están compuestos. Sin embargo, hasta donde pudimos decir, estos datos no existen hoy. Necesita hacerlo. Por ejemplo, la lista de los CDC es un gran comienzo, pero pierde cosas como medidas educativas, factores desencadenantes, cuantificaciones de costos y beneficios, detalles de medidas, contramedidas económicas / sociales …

Inicialmente, su confianza en estos números será baja. Pero así es como están pensando, y deberían estar pensando en eso.

Lo que deben hacer es formalizar el proceso: comprender que este es un juego de números en el que debemos aprender lo más rápido posible dónde estamos en R, el impacto de cada medida en la reducción de R y sus costos sociales y económicos.

Solo así podrán tomar una decisión racional sobre las medidas que deben tomar.

Conclusión: compre tiempo

El coronavirus todavía se está extendiendo a casi todas partes. 152 países tienen casos. Estamos contrarreloj. Pero no necesitamos serlo: hay una forma clara en que podemos pensar en esto.

Algunos países, especialmente aquellos que aún no han sido afectados por el coronavirus, podrían preguntarse: ¿Me va a pasar esto? La respuesta es: probablemente ya lo haya hecho. Simplemente no te has dado cuenta. Cuando realmente golpea, su sistema de salud estará en peor forma que en los países ricos donde los sistemas de salud son fuertes. Más vale prevenir que curar, debería considerar tomar medidas ahora.

Para los países donde el coronavirus ya está aquí, las opciones son claras.

Por un lado, los países pueden tomar la ruta de mitigación: crear una epidemia masiva, abrumar el sistema de salud, provocar la muerte de millones de personas y liberar nuevas mutaciones de este virus en la naturaleza.

Por otro lado, los países pueden luchar. Pueden encerrarse durante algunas semanas para ganarnos tiempo, crear un plan de acción educado y controlar este virus hasta que tengamos una vacuna.

Hasta ahora, los gobiernos de todo el mundo, incluidos algunos como los EE. UU., El Reino Unido, Suiza u Países Bajos, han elegido el camino de la mitigación.

Eso significa que se están rindiendo sin luchar. Ven que otros países han luchado con éxito contra esto, pero dicen: “¡No podemos hacer eso!»

¿Y si Churchill hubiera dicho lo mismo? “Los nazis ya están en todas partes en Europa. No podemos luchar contra ellos. Solo rindámonos. «Esto es lo que muchos gobiernos de todo el mundo están haciendo hoy. No te están dando la oportunidad de luchar contra esto. Tienes que exigirlo.

*Traducción al español del artículo original, Coronavirus: The Hammer and The Dance, con más de 5 millones de visitas, escrito por Tomás Pueyo. Traducción de Tito Hubert y Patricia de Llano, revisión de Tomás Pueyo, autor original (natural de España).

T/ Tito Hubert