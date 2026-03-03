CORPOELEC atendió más de 1.700 solicitudes a través de la Línea VenApp en Falcón

Con un amplio despliegue, la clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), respondió en los meses de enero y febrero, 1.735 reportes de usuarios y comunidades falconianas, a través de la aplicación VenApp.

Como respuesta a las solicitudes dirigidas a la estatal eléctrica, los técnicos llevaron a cabo la instalación de 258 transformadores en los municipios Carirubana, Los Taques, Falcón, Jacura, Píritu, Colina y Federación, entre otras entidades del estado.

El despliegue abarcó mejoras a redes eléctricas con reubicación de postes, sustitución de líneas en media tensión, además de adecuaciones a componentes eléctricos, para una mayor confiabilidad en el suministro del servicio de energía.

Asimismo, en atención a usuarios residenciales y comerciales, inspeccionaron y brindaron asesoría a consejos comunales, para proyectos de electrificación orientados a fortalecer el servicio de energía.

La Línea VenApp se ha consolidado como una herramienta fundamental a través de la cual los usuarios, de manera individual y grupos comunales, dirijan de forma organizada y eficiente sus requerimientos, para fortalecer la prestación del servicio de energía en la entidad.

Prensa MPPEE