CORPOELEC atiende más de mil casos del 1×10 del Buen Gobierno en Miranda

Durante el mes de febrero, las cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) atendieron 1.828 casos reportados por usuarios del estado Miranda a través de la plataforma VenApp del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

El abordaje técnico, destinado a garantizar el funcionamiento de la red eléctrica, contempló mantenimiento correctivo, sustitución de transformadores y adecuación de alumbrado público.

Estas acciones permitieron elevar la calidad del servicio eléctrico a usuarios residenciales, comerciales e industriales de los ejes Metropolitano, Altos Mirandinos, Barlovento, Valles del Tuy y Guarenas-Guatire.

El despliegue operativo refuerza la capacidad de respuesta y garantiza condiciones óptimas para la continuidad del suministro eléctrico en la entidad central.

Prensa MPPEE-CORPOELEC