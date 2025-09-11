Corpoelec condena el ataque criminal al SEN que afectó el oriente del país

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) condenó enérgicamente el ataque criminal perpetrado contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que afectó dos líneas de transmisión de 230 kV en el oriente del país.

De acuerdo a un comunicado emitido por la empresa estatal, este acto de sabotaje, calificado como una grave agresión contra la paz y estabilidad de la nación, fue enfrentado con determinación por los trabajadores de la institución, quienes lograron restablecer el servicio eléctrico en tiempo récord.

Corpoelec señala que este nuevo atentado se produce en medio de la “batalla por la defensa de la soberanía e independencia de Venezuela”, atribuyendo la agresión a “factores vinculados con la extrema derecha” y al “Gobierno de Estados Unidos”.

Ante este escenario, la corporación hace un llamado al pueblo venezolano a mantenerse alerta y unido frente a las acciones desestabilizadoras.

Asimismo, la corporación informó que se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para identificar y capturar a los autores intelectuales y materiales del hecho.