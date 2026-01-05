CORPOELEC denuncia ataque al Sistema Eléctrico Nacional tras hechos del sábado

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) denunció este domingo un ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), al que calificó como una agresión directa a la soberanía del país y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de la población.

En un comunicado oficial, el organismo señaló que la acción formó parte de una maniobra planificada que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, y que afectó de manera grave infraestructuras estratégicas del sistema eléctrico.

CORPOELEC precisó que resultaron impactadas las subestaciones Panamericana 69 kV y Escuela Militar 4.8 kV, dejando fuera de servicio las líneas OAM–Vega–Caricuao–Panamericana 1 y 2 (69 kV) y Junquito–Panamericana 1 y 2 (69 kV). No obstante, destacó que, gracias al despliegue inmediato del personal técnico, se logró recuperar instalaciones clave como Granada, Caricuao, Paraíso, Pinar y Candilito, mientras continúan las labores en Rincón, Escuela Militar, Chaguaramo, Santa Mónica, Colinas de Santa Mónica, Coche y Metro La Paz.

La empresa informó que persisten afectaciones en sectores del suroeste y centro de Caracas, entre ellos Los Rosales, Prado de María, Cementerio General del Sur, Los Próceres, Santa Mónica, Ciudad Universitaria, Valle Abajo, Fuerte Tiuna y San Agustín del Sur, así como en varias urbanizaciones y comunidades populares del eje Coche–El Valle.

CORPOELEC sostuvo que el ataque viola el derecho internacional humanitario, al privar intencionalmente a la población de servicios esenciales, en referencia a la Carta de las Naciones Unidas y los Convenios de Ginebra. La institución aseguró que continuará los trabajos de restablecimiento y reafirmó su compromiso de defender el derecho del pueblo venezolano a vivir en paz.

T/Agencia