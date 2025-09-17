Corpoelec denuncia nuevo ataque a líneas de transmisión

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), a través de un comunicado oficial, denunció un nuevo ataque contra dos de las principales líneas de transmisión de 765 kV, infraestructura clave para el suministro de energía eléctrica en Venezuela.

«Esta agresión extremista forma parte de una estrategia que busca desestabilizar la paz y la unidad nacional. CORPOELEC señaló que estos actos buscan quebrantar la armonía nacional y amenazan la soberanía del país mediante una escalada bélica y psicológica», señala el comunicado.

La institución afirmó haber activado de inmediato los mecanismos de protección y respuesta establecidos en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, garantizando así la recuperación progresiva del servicio y la integridad de la infraestructura.

Finalmente, CORPOELEC destacó que los trabajadores del sector eléctrico responderán de manera firme y cohesionada frente a cualquier amenaza.

