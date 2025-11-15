Corpoelec denuncia sabotaje criminal tras caída de tres torres de transmisión en Anzoátegui

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informa al pueblo venezolano que, este sábado 15 de noviembre, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fue objeto de un nuevo sabotaje criminal que ocasionó la caída de tres torres de transmisión en el municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui.

De acuerdo con el comunicado publicado por la Corporación Eléctrica, este ataque tiene la clara intención de desestabilizar un servicio público esencial para la población de la región oriental de Venezuela.

Asimismo, Corpoelec detalló que inmediatamente después de la agresión registrada en Anzoátegui, los trabajadores de la Corporación se desplegaron en la zona afectada, como parte de los protocolos de respuesta inmediata establecidos por el Gobierno Nacional.

Finalmente, la Corporación destaca que este sabotaje evidencia una guerra no convencional que atenta contra el bienestar social de la Nación. A pesar de ello, la entidad exhorta a los venezolanos a mantener la confianza, asegurando que el compromiso de sus trabajadores garantizará la eficiencia del servicio.