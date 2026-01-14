Corpoelec desplegará jornadas de atención integral en el estado Sucre

Desde el miércoles 14 hasta el sábado 17 de enero del año en curso, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), se desplegará en puntos estratégicos del estado Sucre con el propósito de fortalecer la cultura de pago oportuno a través de la atención directa a usuarios comerciales y residenciales de la entidad oriental.

Por medio de estas actividades se brindará asesoría sobre el pago del servicio eléctrico, actualización de datos, notificación de deudas y cancelación de facturas, usando punto de venta como método de pago.

Estas acciones se desarrollaran en el horario comprendido entre las 09:00 de la mañana y las 02:00 de la tarde, abordando las siguientes urbanizaciones:

Miércoles 14 de enero

Urbanizaciones Villa Bella y José María Vargas.

Jueves 15 de enero

Urbanizaciones Villa Cariño y San José.

Viernes 16 de enero

Urbanizaciones La Granja y San José.

Sábado 17 de enero

Urbanización Manantial de Sueños.

Asimismo, serán atendidos usuarios comerciales en el horario comprendido desde las 04:00 de la tarde hasta las 08:00 de la noche en las siguientes localidades:

Ciudad de Cumaná, municipio Sucre.

Ciudad de Carúpano, municipio Bermúdez.

Poblado de Cariaco, municipio Ribero.

Poblado de Santa Fe, municipio Sucre.

Poblado de Marigüitar, municipio Bolívar.

Poblado de Cumanacoa, municipio Montes

Poblado de Casanay, municipio Andrés Eloy Blanco.

Ciudad de Güiria, municipio Valdez.

Poblado de Araya, municipio Cruz Salmerón Acosta.

Para mayor información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, puede dirigirse a la cuenta @corpoelecinfo en la red social Instagram.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC