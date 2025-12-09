Corpoelec fortalece servicio eléctrico para favorecer a más de 45 mil mirandinos

Cuadrillas técnicas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) realizaron labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las subestaciones Yare y Tazón, a fin de optimizar el servicio a 45 mil 800 habitantes del municipio Simón Bolívar, en el estado Miranda.

‎

Las acciones ejecutadas incluyeron maniobras técnicas y otras labores destinadas a garantizar la operatividad de los sistemas de energización de los circuitos Balgres, SVECA, Tazón, Uniteca, Pintuy, Haier, Ave María, Ocumare I y II.

Asimismo, más de 65 mil familias ubicadas en los ejes del Centro, Occidente, Península de Paraguaná y la Costa Oriental de la entidad falconiana, se benefician con las mejoras en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Estas acciones se consolidan a través de las labores efectuadas en las líneas de distribución de energía, lo cual beneficia a los habitantes de los municipios Miranda, Colina, Zamora, Carirubana, Los Taques, Falcón, Dabajuro, Urumaco, San Francisco, Acosta, Monseñor Iturriza, Silva, Cacique Manaure y Mauroa.

F/MINCYT