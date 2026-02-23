CORPOELEC garantiza cumplimiento de normas técnicas en instalaciones deltanas

Con el firme objetivo de asegurar las infraestructuras y prevenir riesgos eléctricos, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) llevó a cabo una jornada de inspección técnica y de seguridad, dirigida a usuarios de gran consumo en el estado Delta Amacuro.

Durante el despliegue, el equipo especializado de la estatal eléctrica realizó la auditoría de los sistemas internos para verificar su adecuación a los estándares vigentes.

Asimismo, fueron evaluados los tableros, sistemas de protección y cableado, así como la optimización de la carga, con el propósito de garantizar el uso racional de la energía eléctrica.

El abordaje se realizó en 18 instituciones públicas y privadas, donde el personal técnico de CORPOELEC fiscalizó y brindó recomendaciones para el mejor funcionamiento de sus equipos.

En este sentido, Antonio Sieglett, representante del sector comercial, destacó la importancia de estas inspecciones.

“La orientación técnica de CORPOELEC es fundamental. Nos permite identificar puntos críticos en nuestras instalaciones y optimizar nuestros procesos bajo estándares de seguridad, lo que protege tanto nuestra inversión como el servicio general”, expresó.

Este despliegue está respaldado en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE), específicamente en la verificación de las resoluciones 035 y 077, que rigen las condiciones técnicas para usuarios de alto impacto.

Estas acciones forman parte del plan preventivo que busca fortalecer y estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a fin de ofrecer un servicio confiable a través del asesoramiento técnico y el cumplimiento de la normativa legal vigente.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC