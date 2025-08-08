CORPOELEC optimiza redes de distribución en cuatro municipios de Portuguesa

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) efectuó labores correctivas y preventivas en redes de los circuitos Biscucuy, Majaguas, Santa Clara y La Lucía del estado Portuguesa.

Las maniobras efectuadas para asegurar la distribución de energía en comunidades de los municipios Sucre, Guanare, Agua Blanca y Araure contemplaron el ajuste de componentes, la reubicación y sustitución de postes, así como el cambio de conductor en media tensión.

Durante estos trabajos, el personal especializado de la estatal eléctrica también realizó una inspección exhaustiva a fin de verificar su óptimo funcionamiento.

Las cuadrillas de CORPOELEC continúan desplegadas en el territorio nacional, brindando atención directa a los usuarios y usuarias del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC