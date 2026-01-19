Corpoelec optimiza redes eléctricas en la comunidad Los Uvitos de Mérida

Dando continuidad a las jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo en las comunidades rurales del estado Mérida, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC efectuó de manera exitosa trabajos para la revisión y sustitución de equipos estratégicos, en el sector «Los Uvitos», ubicado en el municipio Sucre de la entidad andina.

Las maniobras permitieron fortalecer el servicio eléctrico en esa localidad, mediante el cambio de pararayos y cortacorrientes, en la troncal de 13,8 kV que abastece de energía eléctrica a esa zona rural de la población en Lagunillas.

De esta manera, CORPOELEC garantiza un servicio eléctrico de calidad y confiable, para los habitantes de las zonas agrícolas y más alejadas de la ciudad, a fin de contribuir con el desarrollo económico y productivo de la Nación.

Estas acciones en favor del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se materializan gracias al trabajo conjunto entre la estatal eléctrica y el Poder Popular, a través de la plataforma VenApp y el 1×10 del Buen Gobierno, logrando respuestas inmediatas para el fortalecimiento de loseta servicios públicos en todo el territorio nacional.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC