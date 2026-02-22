CORPOELEC realizará mantenimiento preventivo en la subestación Caicara del Orinoco

En el marco estratégico para la estabilización y robustecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la estatal eléctrica llevará a cabo labores preventivas y correctivas, el próximo domingo 22 de febrero, en la subestación Caicara del Orinoco.

Estos trabajos programados tienen el objetivo de optimizar los niveles de confiabilidad del servicio de energía en los municipios Cedeño y Sucre del estado Bolívar.

Las maniobras técnicas y operativas se realizarán desde las 6:00 hasta las 11:00 de la mañana, en beneficio de los habitantes de los sectores pertenecientes a las parroquias Caicara, Ascención Farrera, Altagracia, Maripa y Guarataro.

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ratifica su compromiso con la eficiencia operativa y la seguridad del sistema, para el buen vivir del pueblo venezolano.

Prensa MPPEE