CORPOELEC realizará mantenimiento preventivo para fortalecer sistema de distribución en Bolívar

Durante este sábado 28 de febrero y domingo 1° de marzo, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) estará desplegada en las subestaciones Paragua y Upata, así como en la Línea Guri -Altamira realizando trabajos preventivos para asegurar la estabilidad y calidad del servicio eléctrico en sectores de los municipios Angostura del Orinoco, Bolivariano Angostura y Piar del estado Bolívar.

Las maniobras en la subestación Paragua se ejecutarán este sábado 28 de febrero desde las 7:00 hasta las 10:00 de la mañana y consistirán en la sustitución de equipos, elementos y componentes que robustecerán el sistema en los circuitos de las parroquias José Antonio Páez y Marhuanta, asociados a esta infraestructura de Ciudad Bolívar.

Asimismo, para este domingo 1° de marzo, de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía se intervendrá la línea Guri- Altamira, con el objetivo de asegurar la optimización del sistema de energía, a fin de seguir ofreciendo un servicio confiable a los habitantes de los sectores pertencientes a la parroquia Santa Bárbara.

Las cuadrillas estarán ejecutando maniobras simultáneas, por lo que este mismo domingo, por un lapso estimado de dos horas, a partir de las 6:00 de la mañana se llevarán a cabo labores preventivas y correctivas en la subestación Upata.

CORPOELEC continúa trabajando permanentemente para seguir fortaleciendo el servicio en cada rincón del territorio.

Prensa MPPEE-CORPOELEC