CORPOELEC realizó labores correctivas en la urbanización Cuatricentenaria de Barinas

Con el propósito de normalizar el servicio de electricidad, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ejecutó labores correctivas en el sector 13 de la urbanización Cuatricentenaria, ubicada en el estado Barinas.

Los trabajos realizados incluyeron mediciones, reemplazo de postes, reposición de conductores y sustitución de componentes indispensables para asegurar el proceso de distribución en la zona.

José Chirinos, habitante de la vereda 8 de la urbanización Cuatricentenaria, destacó la rápida respuesta del personal de CORPOELEC y sus esfuerzos para garantizar la continuidad del suministro eléctrico.

«Estamos agradecidos porque los trabajadores atendieron la situación sobrevenida generada por la caída de un árbol. Las maniobras fueron minuciosas y efectivas, lo que permitió restablecer el suministro de energía en cada uno de nuestros hogares», expresó Chirinos.

Estas acciones forman parte de la atención directa que brinda CORPOELEC, en cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico confiable al pueblo venezolano.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC