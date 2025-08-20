La Guaira (7)

CORPOELEC realiza trabajos de control de vegetación para optimizar el sistema eléctrico en La Guaira

Regiones

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) realiza este miércoles mantenimientos en las líneas de distribución en el estado la Guaira a fin de optimizar la prestación del servicio.

Las labores de control de vegetación se ejecutarán desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde para favorecer a los habitantes de las parroquias Urimare y Catia La Mar del municipio Vargas.

Estas operaciones permitirán fortalecer el suministro eléctrico para las comunidades de las urbanizaciones Weekend y La Fundación y el sector La Páez.

La Corporación Eléctrica Nacional reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a favor del pueblo venezolano.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC

