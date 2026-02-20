La Corte Suprema de Estados Unidos invalida los aranceles globales impuestos por Trump

El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró ilegales los fundamentos con los que el presidente Donald Trump impuso aranceles globales y anuló su aplicación, según se desprende de un comunicado del organismo.

La sentencia invalida los aranceles globales impuestos por Trump durante su mandato, tanto los destinados a combatir el tráfico de drogas como los conocidos como ‘aranceles recíprocos’, al considerar que excedieron las facultades legales otorgadas por el Congreso.

El núcleo de la disputa se centró en la interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). La Administración Trump argumentó que esta ley, que permite al presidente «regular» el comercio exterior durante una emergencia nacional, le confería la autoridad para imponer aranceles de manera unilateral y sin límites preestablecidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que el poder de «regular» no equivale al poder de «gravar».

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, subrayó que la facultad de imponer aranceles es «muy claramente una rama del poder impositivo». Recordó que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, y solo a este organismo, «acceso a los bolsillos del pueblo» a través de la recaudación de impuestos. Por lo tanto, cualquier delegación de ese poder al Ejecutivo debe ser explícita y clara.

F/RT