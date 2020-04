COV celebra reunión de trabajo virtual con federaciones deportivas nacionales

“Tanto Odesur (Organización Deportiva del Sur) como Odecabe (Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe) han mantenido las fechas de sus juegos. Indudablemente porque no saben cuál será el alcance definitivo de la pandemia. Ellos están conscientes de que las fechas se van a mover, pero no tiene sentido anunciarlo ahora. Panamsport y la gran mayoría de las federaciones internacionales, aunque han puesto fecha de los clasificatorios hacia los Juegos Olímpicos, también desean esperar para establecer los nuevos parámetros con los comités olímpicos nacionales, En 30 días volveremos a reunirnos con estas organizaciones para seguir aclarando la situación”, informó Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico Venezolano (COV).

“También estamos dispuestos a evaluar la situación de nuestros atletas, entrenadores y dirigentes que se encuentren en situación de riesgo debido a la pandemia. Vamos a establecer un censo con las federaciones deportivas nacionales para apoyar económicamente a estos actores de nuestro deporte”, subrayó Álvarez durante una reunión virtual.

Joseba Barreda, vicepresidente del COV, hizo un balance sobre la situación actual del coronavirus, con el llamado a esperar soluciones médicas efectivas: “Es preferible no replicar esos comentarios. No hay nada realmente evidente. No hay evidencia sobre la incidencia, ninguna relación importante. Hay que mantener las condiciones y las normas mínimas como lavarse las manos constantemente. No descuidar las medidas mínimas de cuidado”.

A RESOLVER

María Soto se refirió a la situación de Denisse Fuenmayor, convaleciente de una infección por una bacteria. “Los médicos piensan que fue un milagro”, dijo Soto sobre la gravedad de la situación que enfrenta la atleta de la selección nacional en Beijing 2008.

Levantamiento de pesas (República Dominicana), boxeo (Colombia) y judo (España) mantienen a atletas en el exterior.

“Nuestros atletas, en total seis personas del equipo de boxeo, están aún en Bogotá, en un hotel que ha venido cancelando Gilberto Jesús Mendoza, de la Asociación Mundial de Boxeo, sin embargo, el pago de este alojamiento se agota y nos preocupa su traslado desde Colombia hasta acá”, manifestó Luisa Benítez, presidenta de la Federación Venezolana de Boxeo.

“Es propicio que las federaciones nacionales vayan estableciendo mecanismos para comunicarse con sus asociaciones que permitan avanzar en lo legal, en las estructuras de las organizaciones. Vamos a pasar más de 30 días en esta situación”, agregó el presidente Eduardo Álvarez.

Así mismo, el COV mantiene sus opciones formativas y de entretenimiento en sus plataformas: “Hemos hecho unas 17 aulas virtuales. Tenemos dos semanas realizando la actividad con el apoyo de las federaciones nacionales. Además, tenemos activo el Diplomado Internacional en Gerencia Deportiva y vamos a incorporar el Olimpismo va a las Casas a través de la página web del COV”, expresó Zuleika Seijas, coordinadora del Centro Olímpico de Formación.

El COV ha mantenido en las aulas virtuales a 31 mil personas que se conectan a diario, 70 mil personas que han descargado libros de literatura clásica, además la transmisión de Olympic Channel, 24 horas al día. Por igual, Radio Olímpica mantiene sus transmisiones vía online. En próximos días también se reactivará el Sistema de Registro y Actualización del Deporte Olímpico Venezolano (Siradov).

T/ Redacción CO

Caracas