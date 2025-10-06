CPNB desmantela banda que cobraba por puestos en colas del SAIME en Aragua

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) desmantelaron una banda delictiva dedicada al cobro de puestos en las colas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) en la ciudad de Cagua, estado Aragua.

De acuerdo con información difundida por el SAIME y reseñada por el diario Últimas Noticias, los uniformados lograron la aprehensión en flagrancia de cuatro ciudadanos identificados como Jhonatan José Ramón Mijares, Luis Ramón Pedroza Blanco, Pedro Armando Fajardo Fajardo y Zaid Andreina Falcón de Figueredo.

Las investigaciones determinaron que los detenidos organizaban y controlaban el acceso de las personas a la sede del organismo, cobrando hasta cinco dólares o su equivalente en bolívares —por medio de pago móvil— para permitir el ingreso preferencial a los usuarios que acudían a realizar sus trámites.

El operativo forma parte de las acciones emprendidas por los cuerpos de seguridad del Estado para erradicar prácticas ilícitas que afecten la atención ciudadana y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, en línea con las políticas del Gobierno Bolivariano contra la corrupción y las mafias organizadas.

T/CO