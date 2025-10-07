CPNB desmantela operativo de extorsión vinculado al grupo delictivo “El Caracas”

Efectivos de la División Contra Secuestro y Extorsión del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), destacados en el estado Zulia, aprehendieron a un ciudadano vinculado presuntamente al Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) “El Caracas”.

Según la información difundida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interior, Justicia y Paz (MPPRIJP) en su canal de Telegram, durante el procedimiento se incautó un artefacto explosivo tipo granada y un teléfono móvil, el cual, tras pericias forenses, reveló conexiones directas con la organización criminal.

La acción operativa se desarrolló en coordinación con diversas unidades tácticas, consolidando la capacidad institucional para enfrentar las redes delictivas que amenazan la seguridad ciudadana en la región.

Este operativo forma parte de los esfuerzos continuos del CPNB y los cuerpos de seguridad del Estado para neutralizar la acción de grupos criminales que buscan generar violencia y extorsión en el territorio venezolano.

T/CO