CPNB ratifica compromiso con la defensa y la protección del pueblo venezolano

El comandante general del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), G/B Rubén Santiago, ratificó el firme compromiso institucional con la defensa de la soberanía nacional y la protección del pueblo venezolano.

«El comandante en Jefe (presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro) ha sido un impulsor. La propiedad del Estado es del Estado, la soberanía no se negocia, se defiende, la frontera no se regala, la frontera se protege», indicó Santiago.

Destacó, que desde el despacho que dirige, la Policía Nacional Bolivariana saldrá diariamente a “proteger, defender y servir al pueblo de Venezuela y a la Revolución Bolivariana, porque este es un Gobierno que protege”.

Anunció que se mantiene un programa de formación continua para los funcionarios, con el objetivo de enfrentar de manera efectiva los delitos modernos. “Nuestra Policía Nacional Bolivariana está en constante capacitación para que sus funcionarios sean cada día más eficientes y comprometidos”, expresó.

En ese sentido, resaltó la implementación de un taller especializado sobre delitos digitales que afectan a la infancia, dictado por la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas de la Violencia (Onaivv), como parte del fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas del cuerpo policial.

