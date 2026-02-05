Creada agenda estratégica de diálogo para la paz y convivencia democrática

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que este 4 de febrero, se acordó una agenda de trabajo que iniciará formalmente el próximo lunes en horas de la tarde, donde se profundizará en los elementos estratégicos para avanzar en un proceso de diálogo nacional.
La agenda busca «lograr la paz, estabilidad y bienestar que todos merecen», expresó el jefe del legislativo.
Rodríguez detalló que la Comisión para la Convivencia Democrática y la Paz se organizó en dos mesas de trabajo fundamentales, dos encuentros de alta relevancia política; en el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática se establecieron los cimientos para la relación entre los sectores de la oposición y la Revolución Bolivariana, con el fin de evitar la violencia y consolidar la estabilidad nacional.
En la mesa del tema político se sostuvo una discusión profunda con partidos de la oposición, entre los que destacan: Unión y Cambio, Fuerza Venezuela, MAS, Puente, Cambiemos, Alianza Lápiz, Vamos Venezuela y Fuerza Vecinal.
El objetivo es hacer «política con P mayúscula», tal como lo exhortó en días pasados la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó el parlamentario.
El presidente del Parlamento enfatizó que el objetivo es avanzar en todos los ámbitos de la vida nacional mediante el diálogo franco, priorizando los siguientes puntos: Escuchar el clamor nacional que como la demanda de paz del pueblo venezolano; la resolución de conflictos para abordar temas críticos como la economía, educación, ingreso familiar y formas de participación política.
En cuanto a las garantías políticas, el diputado mencionó que se trata de asegurar que quien desee hacer política pueda hacerlo sin más obstáculos que los establecidos en la Constitución, rechazando cualquier acción que promueva la violencia o medidas contra la nación.
Rodríguez anunció que se busca que estos mecanismos generen resultados inmediatos para la población, como nueva legislación. Se plantean reformas y nuevas leyes que respondan directamente a las expectativas y necesidades de la gente.
«Saludamos esta reunión franca y de grandes propuestas, que será para el bienestar de Venezuela», expresó Rodríguez.
T/CO