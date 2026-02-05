Creada agenda estratégica de diálogo para la paz y convivencia democrática

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que este 4 de febrero, se acordó una agenda de trabajo que iniciará formalmente el próximo lunes en horas de la tarde, donde se profundizará en los elementos estratégicos para avanzar en un proceso de diálogo nacional.

La agenda busca «lograr la paz, estabilidad y bienestar que todos merecen», expresó el jefe del legislativo.

Rodríguez detalló que la Comisión para la Convivencia Democrática y la Paz se organizó en dos mesas de trabajo fundamentales, dos encuentros de alta relevancia política; en el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática se establecieron los cimientos para la relación entre los sectores de la oposición y la Revolución Bolivariana, con el fin de evitar la violencia y consolidar la estabilidad nacional.