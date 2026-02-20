Creada Comisión Especial de seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática

La Asamblea Nacional (AN) anunció la creación de la Comisión Especial de seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, instancia que tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento y ejecución del nuevo marco legal.

La comisión estará presidida por el diputado Jorge Arreaza, mientras que la vicepresidencia ha sido delegada a la diputada Nora Bracho.

El equipo de trabajo destaca por su carácter plural, el cual integra a 23 parlamentarios de diversas corrientes políticas para garantizar el equilibrio en el seguimiento de la ley.

Los diputados y diputadas que integran esta comisión son:

Pedro Infante, Grecia Colmenares, Carolina García, Tania Díaz, Nicolás Maduro Guerra, América Pérez, Pedro Carreño, Iris Varela, Cilia Flores, Roy Daza, Francisco Torrealba, Jacqueline Farías, Stalin González, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Pablo Pérez, Rubén Limas, David Uzcátegui, Luis Florido, Alejandra Rodríguez y Alfonso Campos.

