Creado el Comité Nacional de Defensa de los Derechos Económicos de Venezuela en el mundo

Con el propósito de defender los Derechos Económicos del país, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó la creación de un Comité Nacional de Defensa de los Derechos Económicos de Venezuela en el mundo.

Esta información fue anunciada durante el primer Consejo Nacional de Economía Productiva 2026, donde resaltó que la finalidad es que esté representado el Ejecutivo Nacional, los sectores privados petroleros, agroalimentarios, industriales, comercial, comunal, banca y sector exportador no petroleros, para defender los derechos económicos de Venezuela en organismos multilaterales, en instancias internacionales.

Asimismo, dijo que otro de los objetivos es que esta comisión se vaya por el mundo al debate y a levantar el derecho económico de la Nación venezolana, con el tricolor.

«Como lo dijimos ayer, donde tengamos que cruzar nuestra frontera lo hagamos de pie y nunca arrastrados, esa es la dignidad del pueblo venezolano», aseveró la Presidenta Encargada.

Como último punto en la actividad, la mandataria venezolana invitó al pueblo y a los diferentes representantes del sector público y privado, a seguir trabajando por el país en este 2026, precisando: «Tengo el sueño, tengo la esperanza que será un gran año para Venezuela, para todos y para todas».

T/Prensa Presidencial