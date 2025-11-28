Creado el estado mayor del corredor Caracas-La Guaira

El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este jueves al M/G Lockiby Belmonte como jefe del estado mayor del corredor de los pueblos indios, Caracas-La Guaira, asimismo, fue designado el diputado Carlos Alberto Mogollón Gavidia, como subjefe.

«A meterse allí las 24 horas el día sin falta, comunicación permanente con en la almiranta Carmen Meléndez, con el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández y directo conmigo porque ese es un proyecto de carácter presidencial que quiero desarrollar para mostrárselo a nuestro pueblo de cómo podemos agregar comunas en proyectos especiales», expresó.

Desde la Parroquia 23 de Enero en la Comuna Socialista Simón Bolívar, el jefe de Estado señaló que todo el Gobierno tiene que estar volcado allí «porque estamos haciendo una nueva práctica de desarrollo integral y agregación de las comunas».

Este viernes 21 de noviembre se realizó un despliegue de diversos ministerios, se realizó en el corredor comunal Pueblos Caribes, en la vía Caracas-La Guaira, el cual fue presidido por la alcaldesa de la ciudad, Carmen Meléndez, en compañía del jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández.

En la reunión, instruida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, también participaron el ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, representantes de Barrio Nuevo Tricolor, de la Misión Vivienda Venezuela, Barrio Adentro y de las comunidades.

De las 18 comunas, 15 son de Caracas y 3 de La Guaira, las cuales manifestaron sus inquietudes, con el fin de proponer proyectos orientados a solventar las necesidades más álgidas de la población que hace vida en el corredor.

Al respecto, Meléndez destacó que serán intervenidas más de 600 hectáreas de tierra. “A seguir trabajando junto a diferentes organismos, unidos para lograr lo que será un gran complejo agroturístico”, acotó.

Por su parte, Fernández indicó la importancia del programa para el fortalecimiento del poder popular. “Estamos estableciendo otra nueva forma de gobierno. Ya viene la consulta, vamos a participar”.

Asimismo, el titular de la cartera de Energía Eléctrica dijo que las reuniones se efectuarán cada quince días, con el fin de evaluar el avance de las obras. “Este va a ser el ejemplo de todo el país. No hay excusas, somos servidores públicos; nadie nos puede detener”.

Asimismo, el pasado lunes, 24 de noviembre, un total de 50 vacas fueron donadas por el Gobierno nacional a la Comuna Gual y España, ubicada en Tacagua Vieja, como parte del Plan de Desarrollo Integral para el Corredor Comunal Pueblos Caribes.

El pasado 19 de noviembre, el mandatario nacional aprobó las líneas de acción del Plan de Desarrollo Integral Caracas – La Guaira. Este plan está enfocado en el crecimiento económico de las 15 Comunas, 148 comunidades, 55 Uchc, los 989 CBBI, 44 mil familias y 106 mil habitantes que hacen vida alrededor de mil 505 hectáreas de tierra.

Asimismo, indicó que entre las líneas de acción aprobadas en las que se basa el desarrollo de este plan, están:

La producción económica, para lo cual el mandatario nacional otorga 200 vacas productoras de leche, queso y sus derivados, para abastecer el eje de Caracas y del estado La Guaira. En este sentido, instruyó al sector industrial a apoyar la Comuna para llevar a cabo un proceso distributivo bien planificado, así como un conjunto de mercados para la venta en ambas ciudades, además del impulso de la inversión de las vialidades urbanas, en la energía eléctrica, gas y telecomunicaciones.

Aunado a ello, el presidente Maduro asignó la tarea al ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, Carlos Guillermo Mast Yustiz, de gestionar junto al pueblo de la Comuna Socialista Guerreras y Guerreros de Ojo de Agua la canalización de quebradas, riachuelos, manantiales, y limpieza de los afluentes de agua para descontaminarlos en su totalidad con el uso de tecnología, para de esta manera fortalecer el servicio de agua potable en Caracas y en el estado La Guaira.

A su vez, el presidente Maduro aprobó la puesta en marcha de los Cuadrantes de Paz, “para la seguridad absoluta del pueblo”. En sentido, ratifica el ejecútese del Plan Integral de Defensa en el eje de Caracas – La Guaira, que ya cuenta con un parque de armas para los milicianos y milicianas del sector, que funciona y tiene lo necesario para defender a la patria desde estos puntos estratégicos del país. “Esta es otra fuerza armada hecha por el pueblo. Es por eso que tenemos paz”.

En cuanto al ámbito ecosocialista, se efectuarán arborizaciones, poda de árboles para el desarrollo del agroturismo ecológico y, en el área tecnológica, se impulsará la formación en las escuelas robóticas presentes en la Comuna.

Finalmente, aplaudió al “pueblo empoderado de la carretera vieja Caracas – La Guaira, porque es Poder Popular, las mentes brillantes y los miles de tanques que conforman la Revolución intelectual colectiva, por lo que tenemos que ir al pueblo, aprender de él, de sus experiencias y de su conciencia y trabajar en base a sus propuestas, para hacer el Gobierno obediente del pueblo”.

