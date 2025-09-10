Crece la tensión entre EE. UU. y Brasil por sanciones y amenazas militares

La relación entre Washington y Brasil atraviesa un punto crítico tras la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles del 50 % a las exportaciones brasileñas y advertir que podría recurrir a la fuerza militar bajo el argumento de “defender la libertad de expresión”.

El Gobierno de Brasil rechazó de inmediato esas declaraciones, al señalar que no aceptará presiones externas ni intentos de injerencia en sus instituciones democráticas. “La soberanía nacional no será intimidada”, enfatizó en un comunicado oficial.

En paralelo, el Supremo Tribunal Federal avanza en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus aliados por presunta participación en una trama golpista, proceso que ha intensificado el choque político con la administración de Donald Trump.

