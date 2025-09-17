Crecimiento del 338 % en fibra óptica registra Venezuela

El despliegue de fibra óptica en toda Venezuela creció aproximadamente un 338 %, se incorporaron miles de usuarios a la red Internet y, además, se incrementaron en forma exponencial las capacidades tecnológicas con las que cuenta la República Bolivariana, informó este miércoles el vicepresidente sectorial de Obras y Servicios Públicos, y director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Jorge Eliéser Márquez.

Durante la inauguración de la tercera Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela, (Fitelven), en El Poliedro de Caracas, junto a la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y representantes de empresas venezolanas e internacionales, el alto funcionario gubernamental explicó los logros importantes durante este año 2025 en materia de las telecomunicaciones.

«Hoy el mercado nacional, prácticamente, está consumiendo aproximadamente trece terabytes (TB), y estamos proyectándolo a unos 25 TB durante los próximos años”, testimonió a través de Venezolana de Televisión (VTV).

Márquez aseveró que este mercado ha crecido y fortalecido, gracias a las políticas del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

“Y queremos aprovechar la oportunidad, también, que usted está presente acá, doctora Delcy, para darle las gracias desde el sector, por todo ese apoyo que nos ha brindado durante todos estos años, y nos gustaría que usted, por favor, diera por inaugurada la tercera edición de la Fitelven 2025”, manifestó.