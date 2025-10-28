Crecimiento económico de Venezuela superará proyecciones internacionales

Durante la edición número 95 de su programa Con Maduro+, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela experimentará un crecimiento económico superior al previsto por organismos internacionales.

En el segmento «Zona Digital», el mandatario se refirió a las proyecciones de la CEPAL, que estiman un aumento del 6 % en la economía venezolana, y aseguró que las cifras internas apuntan a un desempeño aún más alto.

“Las estadísticas nacionales indican que vamos a superar esa estimación”, expresó Maduro, quien atribuyó este avance al esfuerzo propio del país, sin depender de apoyos externos. Subrayó que este impulso económico ha sido posible gracias al trabajo colectivo y a la consolidación de un modelo productivo independiente.

El jefe de Estado también destacó que Venezuela avanza hacia una economía menos dependiente del petróleo, aunque reafirmó el papel estratégico del país en el ámbito energético global.

“Nunca nos podrán excluir de la ecuación energética mundial, pero debemos dejar atrás el error histórico de vivir solo de la renta petrolera”, señaló.

En ese sentido, explicó que el modelo económico actual se apoya en 13 Motores Productivos que operan de manera articulada para diversificar la economía y fortalecer su sostenibilidad.

No obstante, Maduro reconoció que aún existen desafíos por superar. “Todavía hay variables que deben estabilizarse”, admitió, recordando que a comienzos de año se intentó afectar la economía nacional con acciones desestabilizadoras.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial

F/Prensa Presidencial