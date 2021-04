Criptoactivo venezolano: Sepa cómo comprar, vender y usar el petro

En el portal especializado Morocotacoin.news, ya puedes encontrar todos los tutoriales sobre el petro: cómo comprar, vender y utilizar este criptoactivo de Venezuela.

Muchos venezolanos aún tienen el medio petro entregado por el gobierno venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, en diciembre de 2019. Por eso el gran interés que manifiestan por aprender cómo usar, comprar y vender su medio petro o la fracción que tengan.

Usted puede utilizar su medio petro para pagar la gasolina y se lo recibirán al precio oficial o nominal de unos 59 dólares. Esa es una forma de aprovecharlo.

Pero si no no posee vehículo y no requiere de gasolina, otra opción es venderlo a una persona conocida por un precio menor al oficial de 59 dólares.

Si lo que necesita es vender su medio petro para obtener los bolívares, recuerde que también puede hacerlo en casas de intercambio como Venezuela Exchange (VEX) y Plataforma Patria, así como en otras de las existentes en el país de carácter privado.

En esas exchanges el precio del petro es menor al oficial, que puede oscilar entre 25 y 28 dólares, todo depende de lo que ofrezcan y pacten entre vendedores y compradores. El precio en esas plataformas está sujeto al movimiento del mercado, es decir, a la oferta y la demanda.

Existen otros usos del petro que también encontrará explicados en estos tutoriales, como la transferencia entre familiares y amigos, así como el envío y recepción de remesas dentro del país o con el extranjero.

Usted además aprenderá a utilizar sus diferentes las diferentes aplicaciones del petro, como VeMonedero, la PetroApp, incluso la Plataforma Patria.

En total son 28 los tutoriales que Morocotacoin.news compiló para usted. Todos contienen una guía escrita donde puede ver el paso a paso de cómo utilizar y sacar provecho de su medio petro o la fracción que tenga.

En la mayoría de los tutoriales también encontrará videos didácticos producidos por Luis Elvis, reconocido youtuber venezolano dedicado a la promoción del petro y la adopción de las criptomonedas en el país.

Aquí todos los t utoriales sobre el petro

Venta de petros

Sepa cómo vender sus petros en la Plataforma Patria. Aquí. Vea cómo usar VeMonedero para pagar o vender en petros. Aquí. Entérate cómo cambiar paso a paso tus petros a bolívares en Amberescoin. Aquí. Paso a paso: cómo enviar petros desde la PetroApp a la exchange Amberescoin. Aquí. Vea cómo vender tus petros en Venezuela Exchange. Aquí.

Comprar petros

Aprende cómo comprar petros en Venezuela Exchange con este tutorial. Aquí. Cómo comprar petros con bolívares a bajo precio en 8 pasos en la Plataforma Patria. Aquí.

Transferir petros

Vea cómo transferir petros de la Plataforma Patria a la PetroApp. Aquí. Ya puede transferir petros y bolívares a terceros en la Plataforma Patria. Vea el paso a paso. Aquí. Paso a paso: sepa cómo transferir petros y bitcoins a otro usuario a través de la PetroApp. Aquí.

Registro y uso de la PetroApp y Plataforma Patria

Conozca cómo registrarse en la PetroApp paso a paso. Aquí. Conozca todas las opciones de la PetroApp para utilizar el petro. Aquí. Sepa cómo conectar su cuenta de Plataforma Patria con la Petroapp para usar tus petros. Aquí. Consulta las últimas actualizaciones de la PetroApp. Aquí. Conozca cómo actualizar la PetroApp paso a paso. Aquí. Plataforma Patria renovó los niveles de verificación y seguridad del perfil de los usuarios. Aquí. ¿Para qué sirve la certificación del número telefónico en la Plataforma Patria de Venezuela? Aquí. Sepa cómo recuperar su contraseña de ingreso a la Plataforma Patria. Aquí.

Remesas con petros y bitcoins a Venezuela

Cómo enviar dinero a Venezuela a través de Remesas Patria. Tutorial. Aquí. Venezolanos podrán recibir remesas en bolívares, bitcoin, litecoin y petros por un máximo de 823,62 dólares. Aquí.

Pagar con petros

Descubre cómo efectuar pagos de gasolina con petros, bolívares y dólares. Aquí. Cómo recibir los bonos de la Patria y cambiarlos a petros para pagar la gasolina. Aquí. Vea cómo usar VeMonedero para pagar o vender en petros. Aquí. Tutorial de la aplicación vePDV para ubicar estaciones de gasolina y sus formas de pago en Venezuela. Aquí. Paga tu combo CLAP a través de la Plataforma Patria, conoce el paso a paso. Aquí. Ahora puedes pagar servicios básicos con petros en la Plataforma Patria, conoce el paso a paso. Aquí. Usuarios también pueden pagar con petro en comercios usando la PetroApp. Aquí. ¿Cuál es el precio del petro hoy? Vea cómo calcularlo. Aquí.

