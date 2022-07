Crisis climática: emiten alerta roja en Reino Unido ante ola de calor

La Oficina de Meteorología (Met) del Reino Unido emitió este viernes, por primera vez en la historia, la alerta roja para el próximo domingo debido a la ola de calor, mientras se pronostican que las temperaturas superen los 40 grados Celsius.

Al respecto, la Met comunicó que ese país se verá afectado por una masa de aire caliente con origen en la zona sur de Europa, producto de las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático.

Ante las elevadas temperaturas, las autoridades informaron a la población que, con independencia de la edad, cualquier persona es sensible a presentar altos riesgos a la salud si no toma las medidas pertinentes.

For the first time temperatures of 40°C have been forecast in the UK and the first ever Red warning for exceptional heat has been issued.

Find out more in our press release 👇

— Met Office (@metoffice) July 15, 2022