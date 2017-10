Cristiano Ronaldo vuele a ser The Best

Todos los pronósticos apuntaban a un mismo camino y los presagios se cumplieron en la gala de los The Best FIFA Football Awards, celebrada en el London Palladium, que el premio más importante tuvo el mismo protagonista de la edición pasada.

Cristiano Ronaldo fue coronado por la FIFA con el premio The Best que lo proclama como el Mejor jugador del mundo. El luso se impuso a Lionel Messi y a Neymar Jr que asistieron muy elegantes a observar como levantaba el premio el jugador del Real Madrid.

De esta manera CR7 vuelve a levantar el trofeo que hace unos meses, la primera edición de los Premios The Best se hizo en enero, alzaba por primera vez en su carrera. El gran curso del atacante del club merengue se ha cerrado otro de los premios individuales más importantes del mundo del balompié.

TEMPORADA MÁGICA

Ronaldo tuvo una campaña 2016-2017 de ensueño con el Real Madrid, con el que levanto casi todos los trofeos que se le pusieron enfrente. Con el conjunto blanco pudo lograr un doblete histórico de Liga y Champions League (hacía 59 años que no lo hacían) y en ambas competiciones tuvo un papel crucial.

En el torneo local destacó con 25 goles en 29 cotejos, resaltando que seis de esos goles los encadenó en los últimos cuatro partidos de Liga y en un momento crucial que ayudó a que el Madrid se llevará el título. Pero sin duda su colaboración se hizo sentir en la Champions League.

Cristiano fue un verdadero huracán en la fase decisiva del torneo. Si en la fase de grupos solo pudo anotar dos tantos, cuando llegaron los cuartos de final fue como si hubieran despertado a una bestia: Bayern Múnich lo sufrió con cinco goles en cuartos de final; en seminales le tocó padecerlo al Atlético de Madrid, que se llevó tres goles del luso; y en la final contra la Juventus no tuvo piedad y marcó otros dos goles. Al final, terminó como goleador del torneo con 12 dianas y repitió por quinto año consecutivo en lo más alto de este renglón.

Además con Portugal tuvo una actuación destacada en eliminatorias para llevarlos al Mundial de Rusia 2018. Fue el goleador de su selección con 15 goles, nueve de ellos los marcó desde que arrancó el 2017. En total anotó 11 tantos este año si se suman los dos que hizo en la Copa Confederaciones de Rusia 2017 para llevar a su equipo hasta el tercer lugar.

CR7 también se ganó con el Madrid la Supercopa de Europa 2016 y el Mundial de Clubes 2016, en el cual fue nombrado mejor jugador, al marcar cuatro goles. Además, comenzó muy bien la campaña 2017-2018 al conquistar la Supercopa de Europa 2017, ante el Manchester United, y también la Supercopa de España 2017, en donde anotó un golazo, contra el Barcelona. Para Cristiano ha sido una temporada en la que además de conseguir trofeos con el Real Madrid y llevar a su selección al próximo Mundial, también se alzó con los premios al Mejor delantero de la Champions League 2016-2017 y además con el Premio UEFA al Mejor jugador en Europa.

No hay duda de que un curso mágico como este le tenía un premio más guardado al astro portugués y aunque aún podría llevarse uno más (uno esférico y dorado), ahora entre sus manos reposa el que lo condecora como el The Best.

