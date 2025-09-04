Cristina Fernández reaparece en campaña desde su prisión domiciliaria

La exmandataria argentina expresó su respaldo a Florencia Lampreabe, candidata de Fuerza Patria en Hurlingham, de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde cumple condena, Cristina Fernández de Kirchner volvió a involucrarse en la campaña política. La expresidenta envió un mensaje de apoyo a un acto en la Universidad Nacional de Hurlingham, recordando que esa casa de estudios fue la última fundada durante su gobierno en 2015.

Fernández destacó la trayectoria de Lampreabe, autora de la ley de etiquetado frontal de alimentos cuando fue diputada, y llamó a respaldarla en las urnas. La Provincia de Buenos Aires renovará este domingo 23 bancas en el Senado y 46 en la Cámara de Diputados, además de cargos municipales y escolares, en un padrón que supera los 13 millones de electores.

