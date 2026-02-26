Cruz Roja Venezolana brinda atención a 111 connacionales que retornan al país

En un nuevo despliegue de la diplomacia de paz y las políticas de protección social, arribó a Venezuela un grupo de 111 ciudadanos procedentes de Miami, Florida, a través de la gestión de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Este vuelo, número 116, permitió el retorno de 83 hombres, 19 mujeres, siete niños y dos infantes, quienes fueron recibidos bajo estrictos protocolos de seguridad y acompañamiento.

Un componente fundamental de este recibimiento fue la participación activa de la Cruz Roja Venezolana, cuya labor fue determinante para brindar bienestar inmediato a los connacionales al momento de su llegada.

Con esta acción, el Estado venezolano reafirma su compromiso con el bienestar de sus ciudadanos en el exterior, mediante la ejecución de acciones humanitarias que forman parte de una política sostenida de apoyo y retorno seguro.

La Gran Misión Vuelta a la Patria continúa consolidándose como un puente de esperanza para las familias que deciden reencontrarse en suelo venezolano.

