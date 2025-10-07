CSC en Puerto Rico repudia amenaza de agresión imperialista contra Venezuela

El Comité de Solidaridad con Cuba (CSC) en Puerto Rico expresó su enérgico rechazo a las amenazas militares de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y su presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, calificando las acciones como una grave provocación que pone en riesgo la estabilidad del Caribe y de toda América Latina.

La presidenta del CSC, Milagros Rivera, manifestó su preocupación por la “alarmante escalada bélica” impulsada desde Washington, tras la denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la incursión de aviones estadounidenses a escasos 75 kilómetros de las costas venezolanas. “Con esta acción, el gobierno de Estados Unidos viola el espacio soberano de Venezuela y atenta contra la condición de territorio de paz que caracteriza a nuestra región”, afirmó la dirigente social desde San Juan.

Rivera recordó además las advertencias formuladas por el presidente Maduro, quien denunció la existencia de planes para falsificar un ataque contra la embajada estadounidense en Caracas con el propósito de justificar una intervención militar. “Como ha sido la práctica de la administración Trump, intentan vulnerar el derecho internacional y los principios que garantizan la convivencia entre las naciones”, señaló.

La líder puertorriqueña advirtió que este tipo de acciones podrían desencadenar consecuencias graves para la seguridad y la estabilidad del Caribe, al tiempo que ratificó el compromiso del Comité de Solidaridad con Cuba de “respaldar al pueblo venezolano y rechazar el uso del suelo puertorriqueño como base de agresión contra cualquier nación soberana”.

Finalmente, Rivera hizo un llamado a las organizaciones sociales y al pueblo de Puerto Rico a mantenerse en alerta y movilizarse “ante cualquier intento de intervención o agresión contra Venezuela”, reafirmando que la solidaridad y la defensa de la paz son principios inquebrantables de los pueblos del Caribe y Nuestra América.

T/CO