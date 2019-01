Cuadrangular en el último inning de Franklin Gutiérrez deja en el terreno a Tigres de Aragua

La noche de este viernes, Alexis Tapia, cerrador de los Tigres de Aragua, cuando sacó el primer out del noveno inning, en el Universitario, tenía de 21-0 a favor de él ante los Leones, pero el hechizo se derrumbó cuando Jeffrey Báez le conectó una línea al jardín central y seguidamente Franklin Gutierrez conectó un cuadrangular para dejarlos en el terreno.

Gutiérrez salió el dugout como bateador emergente por José Rondón y llegó con el plan de buscar una buena recta para conectar, y sus intenciones se vieron en evidencia cuando falló el primer pitcheo. Ya con 0-2, Tapia lo volvió a retar con la lisa, pero la experiencia del jardinero caraquista dominó el turno.

Tras el batazo, la bola dejó atrás al patrullero Carlos Tocci y a la barda del central; rebotó violentamente contra los escalones negros y eso decretó el triunfo de los melenudos.

El Caracas, gracias a este oportuno batazo dejó en el terreno por segundo día seguido a Aragua, con la pizarra 9 a 7 los capitalinos están arriba 2-0 en la serie, que corresponde a la primera fase de los playoffs.

“Venía calentando desde el séptimo inning. Si algo me ha enseñado el tiempo es que si vienes como bateador emergente no puedes estar esperando muchos pitcheos”, comentó Gutiérrez después de ser ungido en la celebración como el gran héroe de la noche. “Busqué la recta. Me la volvió a tirar en 0-2, yo trataba de proteger la zona de afuera y la bola salió”.

Gutiérrez se entregó a las emociones mientras daba la vuelta al cuadro y Tapia era reconocido como el pitcher perdedor, y el cerrador Miguel Socolovich como ganador, por segunda noche corrida.

“Creo que es el segundo jonrón de mi carrera para dejar en el terreno, pero el otro lo di en Grandes Ligas, en ronda regular (Seattle vs Toronto)”, contó. “Este fue en un playoffs así que lo pongo como número uno en mi carrera”.

Socolovich no se apuntó una victoria fácil. Tigres le puso la carrera de irse arriba en la intermedia, en las piernas de Ezequiel Carrera, en la parte alta del noveno. Después de un boleto intencional a Henry Rodríguez, ponchó a Franklin Barreto y dominó a Jesús Aguilar con rodado a la antesala.

Este sábado se tomará un descanso y la serie se reanudará el domingo, en el José Pérez Colmenares de Maracay.

T/ Prensa LVBP

F/ Prensa LVBP