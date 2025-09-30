Cuadrantes de Paz de Yaracuy se repotencian con equipos de patrullaje y línea VEN 911

Los 112 Cuadrantes de Paz del estado Yaracuy recibieron un nuevo inventario de motos y camionetas destinadas al patrullaje, con el fin de fortalecer la seguridad en la entidad occidental. Al respecto, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, lideró este martes el acto de entrega de los vehículos, en compañía del gobernador de Yaracuy, Leonardo Intoci.

«Cada Cuadrante de Paz va a tener una unidad comunal de la Milicia, cada Cuadrante de Paz también debe incorporar un sector, un grupo de compañeros y de compañeras que, de acuerdo al último ejercicio que hicimos, tengan como misión la atención primaria y la protección civil ante cualquier eventualidad», anunció el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Asimismo, explicó que se entregó una moto por cada circuito comunal, y en cada cuatro circuitos comunales se asignó una patrulla tipo camioneta. Seguidamente, indicó que se entregó 50 motos adicionales de acuerdo a las necesidades del territorio yaracuyano. Por otra parte, se asignó un número único y específico para cada cuadrante de paz con el fin de mantener un enlace comunicativo con organismos como Protección Civil, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

También anunció la implementación del VEN 911 en Yaracuy, e indicó que se destinarán dos unidades de patrullas al CICPC; dos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), dos a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI); dos al Comando de Zona de la GNB, y una para el VEN 911.

F/VTV