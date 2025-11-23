Cuarta Consulta Popular Nacional consolida la democracia participativa en Venezuela

Los cinco mil 336 circuitos comunales de todo el país se movilizan con fuerza para participar en la cuarta Consulta Popular Nacional que se desarrolla este domingo 23 de noviembre, para elegir sus proyectos que tendrán financiamiento inmediato, así lo informó el ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado.

“Venezuela está construyendo su propia democracia directa y participativa”, resaltó en contacto telefónico por Venezolana de Televisión (VTV), al tiempo que destacó que esta iniciativa impulsada por el presidente Nicolás Maduro, ha tenido un gran impacto positivo en la transformación de las comunidades,

“Es la cuarta consulta del año, hemos tenido grandes resultados en todas las consultas populares que se han realizado. Todos los recursos, los financiamientos que se han elegido han llegado oportunamente, hemos visto materializados grandes proyectos que vienen a resolver problemas en las comunidades”, manifestó.

En ese sentido, apuntó que como parte de este nuevo método de trabajo comunal, recientemente se inauguraron más de 23 mil obras con el Obraton nacional. Además, detalló que están en marcha otras diez mil obras en todo el país, y con la elección de este domingo se sumarán otros 10 mil 662 proyectos. «Lo que hay es una gran activación en el territorio, hay un trabajo colectivo y se ha dado de manera eficaz y eficiente”, indicó.

Asimismo, Prado resaltó que esta movilización popular es la respuesta que le dan los venezolanos a las amenazas imperiales. “Ante la amenaza, lo que hemos hecho es consolidar una unidad junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana».

“Nosotros en Venezuela tenemos un país con estabilidad política y una FANB apegada a los principios bolivarianos, se ha impulsado un desarrollo económico, seguridad y soberanía alimentaria. Además, hay un movimiento popular activo y que está consciente del enemigo estratégico, que no cae en amenazas y en guerras psicológicas», puntualizó.

Para esta consulta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Comisiones Electorales Comunales habilitaron 9.963 mesas en 8.630 centros de votación en todo el país.

F/VTV