Cuba advierte sobre injerencia externa en América Latina y el Caribe

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alertó hoy a Latinoamérica ante lo que calificó como una amenaza imperial contra la estabilidad de la región, al denunciar el despliegue de fuerzas militares estadounidenses.

En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario advirtió que “la avaricia imperial” pone en riesgo la Zona de Paz de América Latina y el Caribe, declarada en 2014 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, al “enfilar sus cañoneras” contra Venezuela.

“Alerta #Latinoamérica. La avaricia imperial amenaza nuestra #ZonaDePaz, cuando enfila sus cañoneras contra la brava nación del Libertador y de #Chávez, el indiscutible continuador del ideario bolivariano de la integración de Nuestra América”, escribió el jefe de Estado.

Este martes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, exhortó al pueblo a prepararse férreamente para enfrentar “lo que venga, cuándo venga y cómo venga”.

A través de su cuenta en Telegram, Maduro resumió aspectos de su rueda de prensa de la víspera en la cual ratificó que la República Bolivariana no acatará guerra psicológica, chantajes ni amenazas por parte de Estados Unidos.

“¡Tenemos que prepararnos férreamente para enfrentar lo que venga, cuándo venga y cómo venga!, subrayó el mandatario en la red social al ratificar que “somos gente de palabra, diálogo y de paz, pero no cederemos ante la guerra psicológica, el chantaje o a las amenazas”.

Maduro afirmó que tras cinco semanas de agresión “algunos medios titulan que la tensión con Estados Unidos y el Caribe aumenta” y preguntó qué hacer frente a ocho buques y un submarino nuclear que apuntan a Venezuela.

“¡Defendernos legítimamente!”, aseguró, además de unir y empoderar al pueblo venezolano.

T/Prensa Latina