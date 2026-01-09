Cuba advirtió que no cederá ante las crecientes amenazas de EEUU

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, advirtió que su país no cederá ante las crecientes amenazas ni el poderío militar de Estados Unidos (EEUU).

«Los cubanos no estamos dispuestos a vender el país ni a ceder ante la amenaza y el chantaje, ni a renunciar a la prerrogativa inalienable con la que construimos nuestro propio destino, en paz con el resto del mundo», indicó Rodríguez en la red social X, tras denunciar el recrudecimiento de las presiones de Washington.

El funcionario recalcó que Cuba tiene de su lado «la razón, el Derecho Internacional y el espíritu patriótico de un pueblo» para enfrenar «el poderío militar descomunal y las dimensiones de su economía, más una vasta experiencia de agresión y crímenes» de EEUU.

Este pronunciamiento del canciller de la isla responden a recientes declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien afirmó que la nación norteamericana ha aplicado la máxima presión sobre Cuba y que no queda más que «destruir el lugar por completo».

REDACCIÓN MAZO