Cuba califica de ofensivas las declaraciones de Trump contra principios fundacionales de la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que los ataques constituyen una agresión directa a los principios fundacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el marco de las declaraciones del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump sobre el organismo.

A través de su cuenta oficial en la red X, Rodríguez Parrilla afirmó que la arremetida del mandatario estadounidense representa un ataque a la esencia de la ONU como organismo internacional más universal y democrático.

Así mismo, señaló que las declaraciones de Trump desconocen los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, en particular el concepto de igualdad soberana entre los Estados.

En medio del debate de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a dirigir críticas contra la organización multilateral, cuestionando su papel en la política internacional.

Trump en un discurso cargado de ataques contra el multilateralismo, la región de América Latina y el Caribe, y los migrantes, a quienes calificó como una “invasión extranjera ilegal”.

La alocución del mandatario estuvo marcada por un tono confrontacional, insistió en culpar a la ONU de “financiar la entrada masiva de delincuentes” y en reivindicar su mandato como una supuesta “edad dorada” para Estados Unidos.

