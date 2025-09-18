Cuba convoca a una movilización internacional contra el despliegue naval de EEUU en el Caribe

El Gobierno Bolivariano extendió su agradecimiento a Cuba por convocar a una movilización internacional contra el despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe, Así lo expresó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, mediante su canal de Telegram.

«Este accionar, que ataca embarcaciones civiles y resulta en el asesinato de sus tripulantes, busca provocar un conflicto militar contra Venezuela, poniendo en grave riesgo la vida y la paz de toda la región caribeña», acotó Gil en la publicación. Mientras que el comunicado emitido por la nación insular declaró la urgencia de una «movilización internacional para impedir la agresión y preservar a la América Latina y el Caribe como Zona de Paz proclamada por sus jefes de Estado y de Gobierno».

Además, el mensaje diplomático de Cuba advirtió que los recientes movimientos navales de Estados Unidos evidencian «la naturaleza hostil e irresponsable de la operación en curso»; aunado a la diseminación de mensajes de guerra psicológica por parte de Washington, destinada a ganar aprobación del público estadounidense al alegar falsamente que Venezuela representa una amenaza a la seguridad de EEUU.

Así, La Habana recordó que estas acciones se orientan exclusivamente a la apropiación de los recursos naturales de Venezuela, y que una agresión militar directa contra Venezuela «tendría incalculables consecuencias para la paz, la estabilidad y la seguridad» de toda la región latinoamericana.

F/VTV