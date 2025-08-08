Cuba denuncia anuncios fraudulentos de EE. UU. contra presidente Maduro

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó categóricamente las declaraciones del Gobierno de Estados Unidos, en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de tener supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa en México.

«Nuevamente el gobierno de Estados Unidos se presenta como ‘juez global’ para justificar sus ilegales y unilaterales medidas contra Venezuela y su legítimo presidente Nicolás Maduro. Denunciamos sus anuncios fraudulentos, contrarios a los principios que rigen el Derecho Internacional», destacó el mandatario cubano.

Igualmente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en su país no hay ninguna investigación ni las autoridades tienen pruebas de que el jefe de Estado venezolano, tenga algún vínculo con esta organización criminal.

«Es la primera vez que escuchamos ese tema, de parte de México no hay ninguna investigación que tenga que ver con eso, nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con eso», señaló la mandataria.

T/VTV