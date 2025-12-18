Cuba denuncia «piratería» de EE. UU. contra Venezuela y alerta sobre el saqueo de sus recursos naturales

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este miércoles la escalada de agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra la soberanía de Venezuela. A través de sus canales oficiales, el mandatario cubano calificó las recientes acciones de Washington como actos de «piratería» y una violación flagrante del Derecho Internacional. Díaz-Canel señaló que la resistencia del pueblo venezolano ha provocado una reacción de «frustración y soberbia» en la administración estadounidense. Según el jefe de Estado cubano, esta postura ha llevado a la Casa Blanca a admitir abiertamente que su verdadero objetivo es apropiarse de los vastos recursos naturales de la nación bolivariana, utilizando falacias para justificar su intervencionismo. «La firme resistencia de Venezuela exacerba la frustración y la soberbia yanqui llevándolos a admitir, mediante falacias y descaradamente, de qué va todo: apropiarse de sus vastos recursos naturales», expuso el mandatario caribeño.

Asimismo enfatizó las medidas de presión que enfrenta Caracas, calificando el actual bloqueo naval como una herramienta arbitraria e ilegítima. «El bloqueo naval con que se les presiona es arbitrario e ilegítimo».

Para el gobierno cubano, estas acciones no solo irrespetan la normativa jurídica global, sino que representan un «acto criminal» que atenta contra la estabilidad de la región. «La declaración del gobierno de EE. UU. es un acto de irrespeto pleno del Derecho Internacional», afirmó el presidente, vinculando estas presiones con una estrategia de barbarie moderna.

En su mensaje, el presidente cubano realizó un llamado urgente a la comunidad internacional para que se posicione frente a lo que describió como una nueva barbarie. Díaz-Canel instó a las naciones y organismos multilaterales a: «poner fin a los dobles raseros y a denunciar esta nueva barbarie», referida a las políticas de asedio contra Venezuela.

T/Agencias