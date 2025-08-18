Cuba denuncia que presencia militar de EEUU en el Caribe amenaza la paz del continente

El gobierno de Cuba denunció la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe, calificando estas operaciones como un despliegue «bajo falsos pretextos» y vinculado a «una corrupta agenda» del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, reiteró a través de la red social X que «América Latina y el Caribe han de ser respetadas como Zona de Paz» y rechazó cualquier acción que comprometa la soberanía de los países de la región.

La diplomacia cubana advirtió que esta movilización «constituye una amenaza para la seguridad y la paz de América Latina y el Caribe».

La denuncia se suma a la crítica emitida el 19 de marzo de 2025, cuando La Habana cuestionó el despliegue del buque destructor USS Gravely en el Golfo de México, también bajo el argumento de combatir el tráfico ilegal de drogas.

T/CO