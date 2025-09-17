Cuba denuncia recrudecimiento del bloqueo estadounidense y cuantifica pérdidas millonarias

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este miércoles ante el Cuerpo Diplomático y la prensa que el bloqueo impuesto por Estados Unidos generó pérdidas por siete mil 556 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025, lo que representa un incremento del 49 % respecto al período anterior.

Según el canciller, los daños acumulados en más de seis décadas ascienden a 170 mil 677 millones de dólares, mientras que, al valor del oro, superarían los dos billones de dólares.

Rodríguez subrayó que el endurecimiento de la política estadounidense impacta directamente en la economía y en la vida cotidiana de la población cubana, con afectaciones como la pérdida de personal calificado por el flujo migratorio y la imposibilidad de realizar transferencias financieras debido a presiones ejercidas sobre bancos extranjeros.

Indicó que, sin estas restricciones, el Producto Interno Bruto de Cuba habría alcanzado un crecimiento del 9,2 %, uno de los más altos del mundo.

El canciller reiteró el compromiso de la isla con la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y llamó a la comunidad internacional a defender el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, advirtió sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, al que consideró una amenaza para la estabilidad regional, y convocó a gobiernos, parlamentos y movimientos sociales a movilizarse contra una posible agresión militar en la región.

T/CO