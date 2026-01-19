Cuba desmiente que haya declarado estado de guerra

Falsas informaciones han circulado en redes sociales y medios de prensa sobre un “paso de Cuba al estado de guerra”, en un contexto de crecientes amenazas de EE.UU., hecho que ha desmentido el Gobierno cubano, que asegura que se trata de un caso de manipulación mediática que busca confundir y tergiversar decisiones o pronunciamientos de la dirigencia cubana.

Asimismo, indicó que el 17 de enero, como parte de las actividades programadas por el Día de la Defensa, el Consejo de Defensa Nacional (CDN) de Cuba se reunió para revisar y aprobar los planes y medidas para el paso al estado de guerra.

Un análisis de la nota oficial pone en evidencia las omisiones de medios que de inmediato empezaron a informar que “Cuba ‘pasa a estado de guerra’”.

De acuerdo a la comunicación oficial, el CDN se reunió para revisar y aprobar los planes y medidas del paso al estado de guerra, es decir: planes y medidas que se pondrían en práctica si la nación caribeña pasara a una situación de ese tipo. No hay espacio en la nota para inferir que el CDN “aprobó el paso al estado de guerra”.

Aprobar “planes y medidas” es un acto administrativo y preventivo. Significa actualizar manuales de logística, movilización y defensa para que el país esté preparado ante cualquier agresión (una circunstancia en que, sí, podría entonces declararse estado de guerra).

Revisión de medidas y planes

La revisión de medidas y planes para esa eventualidad se hace de forma periódica, como parte de la doctrina de la Guerra de todo el Pueblo en la isla caribeña. Ello no significa que Cuba esté en guerra hoy.

Declarar el estado de guerra es una decisión constitucional de extrema gravedad que solo ocurre ante una agresión militar real. De acuerdo a la Constitución, esta facultad corresponde únicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), o al Consejo de Estado, en su defecto. No se declara en una reunión periódica del Consejo de Defensa Nacional.

En el capítulo II de la Constitución de la República de Cuba, que define a la Asamblea Nacional del Poder Popular como órgano supremo del poder del Estado, se establece en el artículo 108, inciso ñ, que, entre otras atribuciones, le corresponde “declarar el estado de guerra o la guerra en caso de agresión militar y aprobar los tratados de paz”.

Cuba sigue en tiempo de paz y concentrada en sus problemas. No busca la guerra, pero no está indefensa.

La preparación de cualquier país para la defensa es un derecho y un deber constitucional, pero manipular a la ciudadanía y cambiar “preparación” y “revisión y aprobación de planes” por “declaración de estado de guerra” es periodismo irresponsable.

VTV