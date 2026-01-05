Cuba en la ONU: Ataque militar de EE.UU. contra Venezuela busca controlar las tierras y recursos naturales

El representante de Cuba ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ernesto Soberón Guzmán, denunció este lunes que el «ataque militar» perpetrado el fin de semana por EE.UU. contra Venezuela «busca controlar las tierras y recursos naturales» de ese país suramericano.

«El ataque militar de EE.UU. contra Venezuela no tiene justificación alguna, no responde a ninguna provocación ni cuenta con legitimidad, se sustenta en la aberrante doctrina de la paz por medio de la fuerza y quebrante la estabilidad y la paz que ha caracterizado durante años a nuestra región latinoamericana y caribeña», expresó el diplomático cubano, quien se sumó al reclamo internacional para que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su compañera, Cilia Flores, sean liberados inmediatamente por Washington, tras su secuestro en Caracas.

Soberón señaló que las acciones militares de EE.UU. se sustentan en falsedades y en «acusaciones infundadas sin evidencia alguna». Además, advirtió que estos bombardeos al territorio venezolano «buscan propiciar un cambio del orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela» y que su «objetivo último no es la falsa narrativa del combate al narcotráfico sino el control de las tierras y los recursos naturales de Venezuela».

El vocero cubano señaló que el propósito de Washington en Venezuela ha sido confesado «abierta y desenfadadamente» por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio. «Se trata de una agresión imperialista y fascista, con objetivos de dominación que pretende reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre nuestra América, ancladas en la vetusta doctrina Monroe».

«Busca también amedrentar y avasallar a los Gobiernos de América Latina y el Caribe», advirtió Soberón, quien agregó que Cuba llama a reacción urgente de la comunidad internacional contra este criminal ataque a Venezuela, una nación pacífica que no ha agredido a EE.UU. ni a ningún otro país».

«Llamamos a todos los gobiernos, parlamentos, movimientos sociales y pueblos de mundo, a condenar la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, y a enfrentar este acto de terrorismo de Estado que amenaza la paz y la seguridad internacionales, y pretende imponer una nueva doctrina de dominación del imperialismo estadounidense en América Latina, en el Caribe y en el mundo», añadió el diplomático, quien recordó que en la acción militar murieron 32 cubanos que estaban en misión en Caracas a través de la cooperación conjunta.

T/RT